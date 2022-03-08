Rusya'dan çekilmeyen McDonald's ve Coca-Cola'ya boykot çağrısı

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Batılı yemek zincirleri ve içecek şirketlerine Rusya'dan çekilmeleri için yapılan baskı artıyor.

BBC'nin aktardığına göre McDonald's ve Coca-Cola'nın işgale karşı açıklamada bulunmaması ve Rusya'da faaliyet göstermeye devam etmesi sosyal medyada tepki çekti.

Netflix ve Levi's gibi birçok ABD merkezli şirket Rusya'daki hizmetlerini askıya almıştı.

ABD'de de McDonald's ve Coca-Cola'ya boykot çağrısı yapan hashtagler, hafta sonu ve pazartesi günü en çok paylaşılanlar arasına girdi.

1990'da SSCB'nin başkenti Moskova'ya ilk McDonald's şubesi açıldığında bu ABD ile Sovyetler arasındaki gerilimin düşmesinin önemli bir sembolü olarak görülmüş; kapıda uzun kuyruklar oluşmuştu.