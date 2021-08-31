Rusya'dan Batı ülkelerine: Afganistan'ın yurt dışındaki altın ve döviz rezervlerini dondurmayın

T24 Dış Haberler

Rusya, Batı ülkelerine Taliban'ın kontrolünü eline aldığı Afganistan'ın yurtdışındaki altın ve döviz rezervlerini dondurmama çağrısı yaptı.

Rossiya 24'e konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan temsilcisi Zamir Kabulov, böyle bir hamle yapılmasının Afgan halkının hayatını zorlaştıracağını ifade etti.

Kabulov, "Eğer Batılı meslektaşlarımız gerçekten Afgan halkının kaderiyle ilgileniyorsa, Afgan devletinin yurt dışındaki altın ve döviz rezervlerini dondurarak onlara yeni problemler doğurmalarına gerek yok" dedi.

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden kısa süre sonra Biden yönetimi, Afganistan'ın ABD bankalarındaki 9.5 milyar dolar değerindeki rezervlerini dondurmuştu.

Aynı söyleşide Kabulov, Moskova'nın Taliban'la ilişki kurmaya devam ettiğini, çünkü Afganistan'la iyi ilişkilerin Rusya için önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti.