Rusya'dan Almanya'ya karşı hamle: Deutsche Welle çalışanlarının akreditasyonuna son verildi

Almanya medya denetleme kurumunun Almanca yayın yapan Rusya devlet kanalı ‘RT DE’nin ülkede yayın yapmasını yasaklamasının ardından Rusya, Alman devlet kanalı Deutsche Welle çalışanlarının akreditasyonlarını geri çekti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya, Almanya’nın son adımına yanıt olarak ülkedeki Deutsche Welle yayınını kapattı.

Almanya’nın “gerekli yayın lisansı olmadığı için” RT DE’yi yasaklaması üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Bu adım, bize Rusya'da akredite olan Alman medyasına yönelik karşı önlemler almaktan başka seçenek bırakmıyor" demişti.

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