Rusya’dan Afganistan açıklaması: ABD’nin deneyinin bir sonucudur

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü <strong>Mariya Zaharova</strong>, Afganistan'daki durumun, ABD'nin ülke üzerinde yaptığı deneyin sonucu olduğunu belirtti.</p>\n<p>Zaharova, sosyal medya hesabından Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.</p>\n<p>Ülkede oluşan durumun "şaşırtıcı" ve "gerçek" olduğunu kaydeden Zaharova, ABD'nin Afganistan üzerinde deney yaptığını ifade etti.</p>\n<p>Zaharova, "Afganistan'da ABD'nin düşünce sürecinin sonucu olan iki gücün yüzleşmesi devam ediyor. Dünya, Washington'un tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor." değerlendirmesinde bulundu.</p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/afganistan-icisleri-bakanligi-taliban-kabil-e-girmeye-basladi,972124" target="_blank" rel="noopener">Taliban, Kabil'e ulaştı; "Yönetimin devri için müzakerelere başlanacak"</a></strong></p>\n<p><strong><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/taliban-afganistan-da-nasil-bu-kadar-hizli-ilerledi,971811" target="_blank" rel="nofollow noopener">TIKLAYIN - Taliban, Afganistan'da nasıl bu kadar hızlı ilerledi?</a><em>...</em></strong></p>\n<p><strong>TIKLAYIN - <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-iktidara-seslendi-hemen-asker-ve-polisimizi-afganistan-dan-geri-cekin,972174" target="_blank" rel="noopener">Kılıçdaroğlu, iktidara seslendi: Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin</a></strong></p>\n</body>\n</html>