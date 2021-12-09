Rusya'dan ABD'ye 'kışkırtıcı eylem' notası: Hava sahası ve insan hayatının güvenliği tehlikeye atılıyor

NATO görevi çerçevesinde geçtiğimiz 3 Aralık'ta ABD'ye ait Artemis CL-600 tipi keşif uçağının Karadeniz üzerinde uçuş yapmasının ardından Rusya, uçağın sivil uçak seviyesi olan 9 bin 200 metre yükseklikte uçuş yaptığını savunarak ABD'yi Karadeniz'de sivil uçuşları tehlikeye atmakla suçlamıştı.

"Uluslararası hava anlaşmaları ihlal edildi"

Sivil uçuşların güvenliği konusunda uluslararası anlaşmalara atıfta bulunan Zaharova, "1944 tarihli Chicago Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu Sözleşmesi ve uluslararası hava anlaşmaları ihlal edildi. ABD ve NATO üyelerinin faaliyetlerine gerekli karşılık verme hakkını kendimizde saklı tutarak güvenliğin garantileri ile ilgili yapıcı diyalog kurmaya havada ve denizde tehlikeli olayları önleme seçenekler dahil askeri siyasi gerginliğin azaltılması için yolları istişare etmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde ortaya çıkan tehditleri önlemek ve ortadan kaldırmak için elimizdeki tüm araçlar kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.