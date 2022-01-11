Rusya'dan ABD'ye: Endişe etmeyin, Ukrayna'yı işgal etme niyetimiz yok

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Rusya, ABD ile yaptığı konuşmalarda "Ukrayna'yı işgal etme niyetleri olmadığını" söyledi. İki taraf da krizin tam anlamıyla bir çatışmaya dönüşmesini önlemek için diyalog kurmaya devam etme kararı aldı

ABD ve Rusya heyetleri arasında salı günü Cenevre'de yapılan 7 saatlik görüşmede Ukrayna başlığında büyük bir adım atıldığına dair bir sinyal verilmedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD heyetine liderlik eden mevkidaşı Wendy Sherman'a "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair endişelerin yersiz olduğunu" söylediğini belirtti.

Görüşmeden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Ryabkov, "Meslektaşlarımıza bizim Ukrayna'ya 'saldırmak' gibi bir planımız olmadığını anlattık. Bu konuda gerilimin tırmanacağından korkmaya gerek yok" diye konuştu.

ABD'nin Rusya'nın taleplerini "çok ciddiye aldığını" söyleyen Ryabkov, Moskova'nın diyalogun devam etmesinden yana olduğunu belirtti.

Sherman, görüşmede ABD'nin Rusya'yla füzeler ve tatbikatlar konusunda karşılıklı adımlar atmayı teklif ettiğini belirtirken, Ukrayna'nın işgal edilmesinin Moskova için ağır sonuçları olacağını bir kez daha vurguladığını söyledi.

Kremlin, NATO'ya girmek isteyen eski Sovyet cumhuriyeti Ukrayna'ya üyelik verilmemesini talep ediyor.

Washington, geçen hafta yapığı açıklamalarda Rusya'nın taleplerini kabul edemeyeceklerini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, krizin diplomatik yollarla çözülmesini tercih edeceklerini belirtirken Başkan Joe Biden, Ukrayna'nın işgal edilmesinin Rusya için ciddi sonuçları olacağını belirtmişti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.