Rusya'da yıllık enflasyon Mart 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatın ardından Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'daki ürünlerin fiyatlarında, 26 Mart-1 Nisan’ı arasında önemli artışlar yaşandı.
Söz konusu dönemde haftalık enflasyon oranı yüzde 0,99 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon da 0,99 puan artarak Mart 2015’ten bu yana ilk defa yüzde 16,7’e yükseldi.
Uzmanlar, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20’ye ulaşacağını tahmin ediyor. (AA)