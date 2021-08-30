Rusya'da yetkililer sivrisineklere karşı uyardı; "Batı Nil virüsü vakaları artabilir"

Rusya’nın tüketici sağlığı denetim servisi Rospotrebnadzor, bu sonbahar ülkedeki Batı Nil virüsü vakalarının artabileceği uyarısında bulundu. Rospotrebnadzor yetkilileri, ılık havaların ve şiddetli yağışların sivrisineklerin bu virüsü taşıması için uygun hava koşullarını yaratacağını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus bilim insanları, iklim değişikliğinin sebep olduğu ılık hava sıcaklıklarının Batı Nil virüsü gibi virüslerin yol açtığı hastalıkların daha yaygın hâle gelebileceğini söylüyor.

Rusya’nın tüketici sağlığı denetçisi Rospotrebnadzor’un yetkilileri, “Bu seneki elverişli iklim koşullarını; yani aşırı yağışları ve ılık ve uzun bir sonbahar geçireceğimizi düşünürsek, bu sonbahar yüksek sayıda virüs (Batı Nil virüsü) taşıyıcısı gözlemleyebiliriz” dedi.

Asıl Afrika’da ortaya çıkan Batı Nil virüsü, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’ya yayılmış durumda. Virüs başlıca sivrisinek ısırması ile bulaşıyor ve insanlarda ölümcül olan nörolojik bir hastalığa yol açabiliyor. Ancak söz konusu virüs ile enfekte olan insanların çoğu hiçbir semptom göstermiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre söz konusu virüs, vakaların yaklaşık yüzde 20’sinde Batı Nil ateşine yol açıyor.