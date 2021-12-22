Rusya'da yeni yasaya göre polis, arama izni olmadan evlere girebilecek

T24 Dış Haberler

Rusya'da yürürlüğe giren yeni bir yasa, polise insanların ev ve arabalarına arama izni olmadan girme hakkı verdi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in salı günü imzalayarak yasalaştırdığı tasarıya göre polis memurları artık içeride yaşayan insanlar dosyada şüpheli olarak bulunmasa bile evlere zorla girebilecek.

Yeni yasaya göre polisin eve girip arama yapması için içeride uyuşturucu, patlayıcı veya çalınmış eşyalar bulunduğundan şüphelenmesi yeterli olacak.

Polisin aynı zamanda "hayat kurtarmak, terör ve suçla mücadele" için otomobillere girebileceği de ifade edildi.

Yeni yasanın polise tanıdığı yetkiler bunlarla da sınırlı değil. Memurlar, artık sadece suç işlenen alanları değil; kalabalık toplanmalar gibi halk için tehdit teşkil ettiğine inandıkları organizasyonlar için de bölgelere kordon çekebilecek.

Putin, yasayı masasına gelmesinden yaklaşık bir buçuk yıl sonra imzaladı.