Rusya'da Ulusal Muhafızlar'ın gazetecilik öğrencilerine "protestoları takip etme" konusunda eğitim vermesi konuşuluyor

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Rusya'da üst düzey bir politikacı, Ulusal Muhafızlar'ın ülkedeki gazetecilik öğrencilerini protestoları güvenli bir şekilde takip edebilmeleri için eğitebileceğini söyledi.

Interfax'ın haberine göre Rus meclis üyeleri Moskova Devlet Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi dekanının "öğrencilere protestolarda nasıl davranacaklarına" dair seminerler verme talebini destekleme kararı aldı.

Rusya Ulusal Muhafızlar Kumandanı Oleg Plokhoy, geleceğin gazetecilerini "belli durumları analiz etme" ve "protestoları güvenli şekilde takip etme" konusunda eğitmeleri için üniversiteye basın memurları yollayabileceğini ifade etti.

Rusya Parlamentosu'nun alt meclisinin iletişim politikası komitesi başkanının Ulusal Muhafızlar'ın öğrencileri eğitmeye hazır olduğunu söylediği belirtildi. Aleksandır Kinşteyn, "Gazeteciler özel kuvvetlerin dibinde durduğunda işler karışıyor" dedi.

Geçen haftalarda muhalif lider Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması için düzenlenen protestoları takip eden birçok gazeteci gözaltına alınmış veya şiddet görmüştü.