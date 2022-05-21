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Dünya

Rusya'da Ukrayna Milli Marşı'nı çaldı; Nazi propagandasından hapse atıldı

21 Mayıs 2022 13:35

T24 Dış Haberler

Rusya'da kamuya açık alanda bulunan bir piyanoda Ukrayna Milli Marşı'nı çalan bir Sibiryalı girişimci, ''Nazi propagandası'' yapmaktan suçlu bulundu.

OVD-Info'nun aktardığına göre Tyumen'de yaşayan Vladimir Fofanov, sokağa koyulan bir piyanoda marşı çalarken fotoğraf paylaşmıştı.

Şehir mahkemesi Fofanov'u yasaklı UNA-UNSO'nun sloganlarını kullanmakla suçladı.

Mahkeme, marşın çalındığı anların internette paylaşılmasının suçu ağırlaştırdığını belirtti.

Fofanov, 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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