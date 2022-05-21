Rusya'da Ukrayna Milli Marşı'nı çaldı; Nazi propagandasından hapse atıldı

T24 Dış Haberler
Rusya'da kamuya açık alanda bulunan bir piyanoda Ukrayna Milli Marşı'nı çalan bir Sibiryalı girişimci, ''Nazi propagandası'' yapmaktan suçlu bulundu.
OVD-Info'nun aktardığına göre Tyumen'de yaşayan Vladimir Fofanov, sokağa koyulan bir piyanoda marşı çalarken fotoğraf paylaşmıştı.
Şehir mahkemesi Fofanov'u yasaklı UNA-UNSO'nun sloganlarını kullanmakla suçladı.
Mahkeme, marşın çalındığı anların internette paylaşılmasının suçu ağırlaştırdığını belirtti.
Fofanov, 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.