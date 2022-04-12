Rusya'da Ukrayna işgalina tepki gösteren muhalif aktivist gözaltına alındı

Rusya’da önde gelen muhalif aktivist ve Ukrayna işgaline tepki gösterenlerden Vladimir Kara-Murza, Moskova’da gözaltına alındı.

The Guardian’da yer alan haber göre, avukatının Moskova’da gözaltına alındığını açıkladığı Vladimir Kara-Murza, 2015 ve 2017 yıllarında insan hakları ihlalleri nedeniyle Rus yetkililere ABD ve AB yaptırımları için lobicilik yaptığı gerekçesiyle iki kere zehirlendiğini açıklamıştı.

Avukat Vadim Prokhov, Kara-Murza’nın polis emirlerine itaatsizlik suçlamalarıyla gözaltına alındığını söyledi.

Kara-Murza’nın gözaltına alınmasının Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı tepkileriyle ilgili olup olmadığı bilinmiyor.