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Dünya

Rusya'da tutuklu muhalif lider Navalni'nin sözcüsü de 'kısıtlanmış özgürlük' cezasına çarptırıldı

Yarmış, aynı suçlamadan suçlu bulunan 4. isim oldu

17 Ağustos 2021 08:47

T24 Dış Haberler

Rusya'da tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmış kış aylarında meydana gelen protestolardaki rolleri nedeniyle mahkeme tarafından suçlu bulundu. 

Yarmış,  protesto çağrısı yaparak Koronavirüs'le mücadele kapsamında toplanmalara getirilen kısıtlamaları ihlal etmekten suçlu bulunan Navalni'ye yakın 4. isim oldu. Rusya'da birçok kişi, bu suçlamanın Navalni'nin çevresine siyasi gerekçelerle yöneltildiğini savunuyor.

Moskova'da mahkeme, Yarmış'a 1.5 yıl 'kısıtlanmış özgürlük' cezası verdi. 

Novaya Gazeta'ya göre Yarmış ceza kapsamında Moskova'dan çıkamayacak, toplu eylemlere katılamayacak ve ayda bir şartlı tahliye memurlarıyla görüşecek. 

Yarmış, hakimin hakkındaki ev hapsi cezasını kaldırdığını bildirdi. Savcılar, geçen hafta Yarmış hakkında iki yıl "kısıtlanmış özgürlük" cezası talep etmişti.

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