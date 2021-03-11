Rusya'da The Mandolorian hayranları, 'Razor Crest' gemisinin gerçek boyutlardaki modelini yaptı

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The Mandolorian'ın Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir grup hayranı, dizinin ana karakteri Din Djarin'in uzay gemisinin gerçek boyutlardaki bir modelini yaptı.

Dizideki adı 'Razor Crest' olan uzay aracının kopyası, Yakutsk kentindeki parkta vinçle tutularak sergileniyor.

Bir tondan ağır olan modelin 14 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 10 metre yükseliğinde olduğu ifade edildi.

Projeyi yapan grubun lideri Ayaal Fyodorov TASS ajansına yaptığı açıklamalarda, "Yaptığımız en zor cosplaydi. Ancak başardık" dedi.

Grup, modeli hazırlamaya 2020'nin Aralık ayında başladıklarını ve internetten fotoğraflara bakarak dizayn ettiklerini söyledi.

Modelin içinde dizide kullanılan kokpitin de bir kopyası bulunuyor. 'Razor Crest' modeli parkta tutulacak ve ziyaretçiler onunla fotoğraf çekilebilecek.