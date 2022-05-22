Rusya'da sözleşmeli askerlikte yaş sınırının kaldırılması önerildi

Üst düzey Rus yetkililer, sözleşmeli askerler için yaş sınırını ortadan kaldıracak yeni bir yasa önerdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, iktidardaki United Russia (Birleşik Rusya) partisinden iki üye, mevcut durumda Ruslar için 18-40, yabancılar için 18-30 yaş aralığını kabul eden sözleşmeli askerlikte sınırın kaldırılmasını önerdi.

Parti üyeleri “Yüksek hassasiyetli silahların kullanımı için yüksek profesyonellikte uzmanlara ihtiyaç vardır. Tecrübeler, uzmanlığın 40-45 yaşlarında ortaya çıktığını gösteriyor” dedi.

Askeri uzmanlar, Ukrayna’da savaş başlatan Rusya’nın sürdürülebilir olmayan bir asker ve ekipman kaybı yaşadığını söylüyor. Parti üyelerinin teklifinin, Ukrayna’da yaşanan kayıplarla ilişkisi olabileceği değerlendirildi.

Rusya’nın şubat ayında Ukrayna’da başlattığı savaşta ana kara muharebe kuvvetlerinin yüzde 80’ini görevlendirdiği biliniyor.