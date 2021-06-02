Rusya'da senatörler, Navalni'nin müttefiklerinin seçimlerde aday olmasını engelleyecek tasarıyı destekledi

Rusya'da parlamentonun üst kanadında senatörler, muhalif lider Aleksey Navalni'nin müttefiklerinin seçimlere girmesini önleyecek tasarıyı büyük bir çoğunlukla destekledi.

The Moscow Times'da yer alan habere göre, Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma'da onaylanan, yasa dışı örgüt üyelerinin seçimlere katılmasına engel getiren ve muhalif lider Navalni'nin müttefiklerinin gelecek seçimlerde aday olmasına engel olarak yorumlanan tasarı, Federasyon Konseyi'nde senatörlerden de destek gördü.

Rus yargısı, Navalny'nin yolsuzlukla mücadele vakfı ile yine Rus muhalifin kampanya derneklerinin üyelerinin yasa dışı olarak ilan edilmesi için yapılan başvuruyu önümüzdeki aylarda karara bağlayacak. Kararın sonunda yasa dışı ilan edilirse, parlamentonun onayından geçmesi beklenen tasarı nedeniyle bu gruplardan isimler seçimlerde aday olamayacak.

Moskova'nın 200 kilometre uzağındaki Vladimir şehrinde bir cezaevinde tutulan Navalni, tutukluluğunun politik bir karar olduğunu savunarak, açlık grevine başlamış hastaneye kaldırılmasının ardından açlık grevini sonlandırmıştı.