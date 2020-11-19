Rusya'da Putin'in portresini yırtan muhalif, 5 polis tarafından sorgulandı

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Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir muhalefet yetkilisi, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in portresini yırttığı gerekçesiyle polis tarafından sorgulandı.

Fontanka.ru haber sitesinin aktardığına göre 5 polis memuru, Nikita Yuferev isimli yetkilinin portreyi yırttığı iddialarını incelemek için Smolninskoye bölge meclisi oturumuna gitti.

Habere göre Yuferev, polise "astığı Aleksandr Puşkin portresinin indirilip yerine Putin'e benzeyen bir adamın portesinin asılmasına sinirlendiğini" söyledi.

Yuferev hakkında hukuki süreç başlatılıp başlatılmayacağı belirtilmedi.

Yuferev'in üyesi olduğu Yabloko Partisi, son seçimlerde Smolninskoye bölgesinde Putin'in desteklediği adayları yenmişti.