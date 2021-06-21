Rusya'da Putin'i "tarihin en önemli isimleri arasında" sayanların oranı yüzde 34'ten 15'e düştü

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4 sene içerisinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tarihin en önemli figürü" olarak nitelendirenlerin sayısı yarıya düştü.

Levada Merkezi, yaptığı ankette Rus vatandaşlarına tarihteki 10 en önemli ismi listelemesini istedi. Anketin en son yapıldığı sene olan 2017'de Putin'i listeleyenlerin sayısı yüzde 34'teyken bu sene bu oran yüzde 15'e düştü.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diktatörü Josef Stalin yüzde 39 ile listenin tepesindeki yerini korudu. Onu yüzde 30 ile selefi ve SSCB'nin kurucusu Vladimir Lenin takip etti.

Yazar Aleksandır Puşkin ve Çar 1. Petro da yüzde 23 ve 19 ile Putin'in önünde yer aldı.

Yüzde 15, Putin'in 2003'ten bu yana isminin yer aldığı ankette bulunduğu en düşük seviye oldu.