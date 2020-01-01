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Yaşam

Rusya'da piyango tarihinin rekor ikramiyesi

Yaklaşık 9,5 TL ile 95 milyon kazandı

01 Ocak 2020 19:13

Rusya tarihinin en büyük piyango ikramiyesi Moskova’da bir bilete çıktı.

Sputnik'in haberine göre, Rus devlet piyango idaresi Stoloto’dan yapılan açıklamada, Rusya piyango tarihinin rekor ikramiyesi olan 1 milyar rublenin (yaklaşık 95.6 milyon TL) sahibini bulduğu belirtildi. Talihli kişinin Moskova’da olduğu açıklandı.

Henüz kim olduğu bilinmeyen ikramiye sahibinin bilete sadece 100 ruble (yaklaşık 9.5 TL) harcadığı bildirildi.

Yılbaşı ikramiye çekilişine toplamda yaklaşık 53.6 milyon bilet katıldı.

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