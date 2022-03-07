Rusya'da pazar günü 4 bin 600'den fazla işgal karşıtı protestocu gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

Rusya'nın farklı şehirlerinde pazar günü Kremlin'in Ukrayna'yı işgal etme kararını protesto eden 4 bin 600'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Rus haber ajanslarının aktardığına göre başkent Moskova'da bin 700, St. Petersburg'da da bin 500 kişi gözaltına alındı.

Gözlem kuruluşu OVD-Info ise pazar günü 65 şehirde toplam 4 bin 644 protestocunun gözaltına alındığını bildirdi.

Kuruluş, bazı protestolarda polisin şiddet kullandığını da ifade etti.

Adı daha önce Nobel adayları arasında geçen aktivist Svetlana Gannuşkina'nın da 80. doğum gününde gözaltına alındığı bildirildi.

Moskova'da gözaltına alınanları taşıyan bir polis otobüsü kaza yapıp 9 protestocuyu yaraladı.