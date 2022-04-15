Rusya'da "orduyla ilgili sahte haberler" iddiasıyla bağımsız gazeteciler gözaltına alınıyor

Rusya'da Ukrayna'ya başlatılan savaş sonrası savaş karşıtları ve bağımsız medyayı hedef alan yasa kapsamında gazeteciler gözaltına alınmaya devam ediyor. Hakasya bölgesinde bir haber sitesinin yazı işleri müdür olan Mikhail Afanasye, Ukrayna'ya gönderilmek istemeyen polislerle ilgili bir haber üzerine gözaltına alındı. Afanasye, 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

The Guardian’da yer alan habere göre, Novy Fokus isimli haber sitesinin yazı işleri müdür Mikhail Afanasyev, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi olarak sitede, Ukrayna’ya gönderilmeyi reddeden 11 Rus polise ilişkin yer alan haberin “sahte” olduğu gösterildi.

Afanasyev, Rusya ve ordusu hakkında bilinçli bir şekilde yanlış bilgi yaymakla suçlanıyor.

Rusya’nın Ukrayna işgal başladığında Moskova, bağımsız medya kuruluşlarını ve savaş karşıtlarını hapis riskiyle karşı karşıya bırakan bir yasa onaylamıştı. Buna göre orduyla ilgili “sahte haber” çıkaranlar 15 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Sibirya merkezli bir başka gazeteci olan Sergei Mikhailov da kurucusu olduğu haftalık gazetede “Rusya’ya yaptırım çağrısı” yapıldığı belirtilerek gözaltına alınmıştı.