Rusya'da muhalif lider Navalni'nin ekibinin avukatı da gözaltına alındı

T24 Dış Haberler

Rusya'nın önde gelen avukatlarından olan ve tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni'nin savunma ekibinde yer alan Ivan Pavlov gözaltına alındı.

The Times'ın aktardığına göre Pavlov "bir soruşturmadan bilgi sakladığı" gerekçesiyle avukatlık lisansını kaybedebilir.

Pavlov, Rusya'da tartışmalı bir şekilde "vatana ihanet" gibi suçlamalar yöneltilen gazeteciler ve bilim insanlarına avukatlık yaparak ülkenin en tanınan hukukçularından biri haline gelmişti. Pavlov kısa süre önce Navalni'nin organizasyonuna yönelik "radikal örgüt" soruşturmasında muhalif liderin ekibinin avukatlığını yapmaya başlamıştı.

Muhalif aktivistler, avukata yöneltilen suçlamayı Kremlin'in Navalni ve diğer muhalifleri susturma çabasının bir başka örneği olarak nitelendirdi.