Rusya'da Koronavirüs'le mücadele için iş yerleri 10 günlüğüne kapatılacak

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun tavsiyesine uyarak Koronavirüs salgınını yavaşlatma hedefiyle Mayıs başında 10 günlüğüne iş yerlerini kapayacağını duyurdu.

Canlı yayında Rospotrebnadzor Direktörü Anna Popova'nın talebine yanıt veren Putin, "Gerekli olduğunu düşünüyorsan bunu yapalım. Bugün ilgili kararnameyi imzalayacağım" dedi.

Popova, 1-11 Mayıs tarihleri arasında iş yerlerinin kapatılmasının toplu taşımada geçirilen zamanı azaltacağını ifade etmişti.

Rusya'da 1 Mayıs'ta İşçi Bayramı, 9 Mayıs'ya ise 2. Dünya Savaşı Zafer Günü nedeniyle resmi tatiller bulunuyor. Açıklamadan önce 4-7 Mayıs tarihlerinde iş yerleri açık olacaktı.