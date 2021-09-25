Rusya'da Komünist Parti, Duma seçim sonucunu protesto etti

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması için yapılan seçimlerin sonucuna karşı çıkan Komünist Parti gösteri düzenledi.

Başkent Moskova'daki Puşkinskaya Meydanı'nda düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Geçen hafta düzenlenen seçimlerin "hileli" olduğunu belirten göstericiler, seçim sonuçlarının iptal edilmesini talep etti.

Seçim yarışında ikinci gelen Komünist Parti Genel Başkanı Gennadiy Züganov, gösteriye katılmadı.

Diğer kentlerdeki gösteriler

Rusya'nın Ufa, Ekaterinburg, Ulan Ude kentlerinde de Komünist Parti tarafından gösteriler düzenlendi.

Ufa'da düzenlenen gösteride 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Komünist Parti, Duma'da 57 sandalyeye sahip

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması seçimleri, 17-19 Eylül'de düzenlendi.

Seçim sonuçlarına göre 5 parti barajı aşabildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya yüzde 49,82, Komünist Parti yüzde 18,93, Liberal Demokrat Parti yüzde 7,55, Adil Rusya yüzde 7,46 ve Yeni İnsanlar yüzde 5,32 oy aldı.

Tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ekibi, seçimler öncesinde bulundukları bölgede Putin'in partisi dışındaki en güçlü partiye destek verilmesi için taraftarlarına çağrı yapmıştı.

Komünist Parti, bir önceki seçimlere göre oy oranını yüzde 5,59 artırarak, 57 milletvekili ile Duma'ya girdi. (AA)