Rusya'da hastanenin oksijen borusu patladı; 9 Koronavirüs hastası hayatını kaybetti

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Rusya'nın Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin başkenti Vladikavkaz'da bir oksijen borusunun patlamasının ardından 9 Koronavirüs hastası hayatını kaybetti.

Rusya haber ajanslarının aktardığı bakanlık açıklamasında, "9 Koronavirüs hastası oksijen yetmezliği nedeniyle Vladikavkaz Cumhuriyet Klinik Hastnaesi'nde hayatını kaybetti" denildi.

Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nin vekaleten başında bulunan Sergey Minyaylo, "Oksijen borusunda bir kırılma oldu. Oksijen akışı kesildi" dedi.

Rusya'daki büyük suçları inceleyen Soruşturma Komitesi'nin "gerekli düzenlemelerin karşılanmaması ve özensizliğin ölüme sebep olmuş olması" olasılığı ile ilgili bir soruşturma başlattığı belirtildi.

Hayatını kaybeden 9 hastanın da solunum makinesine bağlı olduğu ifade edildi.

Minyaylo, hayatını kaybeden hastaların olaydan önce de "akciğerlerinin yüzde 90 hasarlı olduğunu, ölümleri yaşanan kazaya bağlamak için çok erken olduğunu" iddia etti.