Rusya’da günlük vaka sayısı 23 Mayıs’tan beri en yüksek seviyesinde

Rusya’da gün içinde 9412 Koronavirüs vakası kaydedildi. Bu, 23 Mayıs’tan beri kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Salgın boyunca kaydedilen vaka sayısı 1 milyon 194 bin 643’e yükseldi.
Koronavirüs'le mücadele merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte 9412 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 194 bin 643’e çıktı.
Gün içinde 186 kişi hayatını kaybetti, 6054 kişi iyileşti.
Salgın boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 77’ye, iyileşenlerin sayısı da 970 bin 296’ya yükseldi.
Yeni vakaların 2704’ü başkent Moskova’da, 302’si St. Petersburg’da, 244’ü Moskova bölgesinde kaydedildi.