Rusya'da günlük Covid vakaları rekor kırmaya devam ediyor

Rusya’da günlük Covid-19 vakaları bir kez daha rekor kırdı. Son 24 saatte 40 bin 993 vaka tespit edildi.

Rusya’da günlük Covid vaka ve ölümleri rekor kırıyor. Son 24 saatte Covid nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 1158 olduğu belirtildi.

Rusya’da 7 Kasım’dan itibaren kısmi kapanma sürecine girilecek. İş yerleri, çalışanları ücretli izne çıkaracak. 60 yaş üstü aşısız kişilere evden çıkmamaları söylenecek.

Rusya’da başlayacak kapanma süreci öncesi çok sayıda Rus’un Mısır ve Türkiye’ye gittiği belirtildi.