Rusya'da gökkuşağı renklerindeki dondurmaya "insanları eşcinselliğe teşvik etme" suçlaması

Rusya'da gökkuşağı renklerinde dondurma yapan bir şirket, "insanları homoseksüelliğe teşvik etmekle" suçlandı.

Rusya Kadın Sendikası Başkanı Yekaterina Lakhova, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede bahsi geçen dondurmanın eşcinsel ilişkiler için bir propaganda olduğunu iddia etti.

Aynı zamanda eski bir milletvekili olan Lakhova, "Sessizce bu güzel gökkuşağı renklerinin reklamını yapıyorlar. Güzel sözlerle 'Gökkuşağı' isimli bir dondurmanın reklamını yapıyorlar" dedi. Lakhova, Putin'e "geleneksel değerleri koruma" çağrısında bulundu.

Putin, Lakhova'nın sözlerine, "Bunun bizim için geleneksel olmayan değerlerin propagandası olduğu düşünülüyorsa, bununla toplum ilgilenmeli; ancak agresif bir şekilde değil" diye yanıt verdi.

Lakhova, daha sonra katıldığı bir programda, "Gökkuşağını sevmiyorum, tıpkı gamalı haçı sevmediğim gibi" ifadelerini kullandı.

Eşcinsellik Rusya'da 1993'ten bu yana suç sayılmıyor ancak insanlar "18 yaşından küçükleri eşcinselliğe teşvik etmek"le suçlanabiliyor. Bu düzenlemeden suçlu bulunanlara 500 bin rubleye kadar para cezası veriliyor.