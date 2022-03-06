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Ekonomi

Rusya'da gerçek kişilerin yurt dışına para transferi sınırlandırıldı

Para transferlerine aylık 5 bin dolar sınırı getirildi

06 Mart 2022 12:08

Rusya’da gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle mali istikrara yönelik ek karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Önceki kararlara ilaveten, gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi." ifadesi yer aldı. (AA)

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