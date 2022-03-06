Rusya'da gerçek kişilerin yurt dışına para transferi sınırlandırıldı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Rusya’da gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi.</p>\n<p>Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle mali istikrara yönelik ek karar alındığı belirtildi.</p>\n<p>Açıklamada, "<em>Önceki kararlara ilaveten, gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi</em>." ifadesi yer aldı. (AA)</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/canli-blog-zelenski-abd-den-savas-ucagi-istedi-visa-ve-mastercard-rusya-daki-faaliyetleri-durdurdu,1019104" target="_blank" rel="nofollow noopener"><strong>TIKLAYIN: CANLI BLOG | Zelenski, ABD'den savaş uçağı istedi; Visa ve Mastercard Rusya'daki faaliyetleri durdurdu</strong></a></p>\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x88lxr0?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div>\n</body>\n</html>