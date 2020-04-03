Rusya'da gerçek Covid-19 vaka sayısının açıklanmadığını iddia eden doktor, polis tarafından 'sürüklenerek' gözaltına alındı

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Rusya'da açıklanan Koronavirüs vaka sayısının gerçeği yansıtmadığını iddia eden ve tıbbi ekipman eksikliği konusunda sıkça Moskova'yı eleştiren doktor Anasya Vasilyeva, polis tarafından gözaltına alındı.

Vasilyeva'nın liderliğini yaptığı Doktorlar Birliği tarafından paylaşılan videoda doktorun polis tarafından karakola sürüklenmeye çalıştığı görülüyor. Görüntülerde Vasilyeva'nın polislerin ellerinden kurtulmaya çalıştığı, ancak daha sonra bilincini kaybettiği görülüyor. Doktorlar Birliği, buna polis müdahalesinin sebep olmuş olabileceğini ifade etti.

Doktorlar Birliği, Vasilyeva'ya vurduğunu iddia ettikleri kişinin fotoğrafını da paylaştı. Doktorun vücudunda dart edildiğine dair izler olduğu belirtildi.

Twitter üzerinden durum hakkında yapılan açıklamalara göre yerel saat ile sabah 4 itibariyle doktor hâlâ serbest bırakılmamıştı.

Dr. Vasilyeva, dün de 10 saat boyunca Okulovka kentindeki karakolda gözaltında tutulup sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

Vasilyeva, sosyal medya üzerinde videolar paylaşarak yetkililerin ülkedeki gerçek vaka sayısını "zatürre" ya da "solunum hastalıkları" başlığında kaydederek örtbas ettiğini savundu.