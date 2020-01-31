Rusya'da fabrikada patlama: "Hayatını kaybedenlerin bazıları Türk vatandaşı olabilir"

Rusya’nın Oryol bölgesi Mtsenks şehrinde bir fabrikada meydana gelen gaz patlaması sonucu beş kişinin öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını açıklandı. Bölgesi Valisi Adnrei Klychkov, Hayatını kaybedenlerden bazılarının Türk vatandaşı olabileceğini söyledi.

Klychkov, Rusya Federal Göç Hizmetleri Bürosu yetkililerinin de kimlik belirleme sürecinde yardımcı oldukları bilgisini verdi. Rusya'da devlete ait TASS Haber Ajansı, patlamanın hemen ardından geçtiği haberde üç kişinin öldüğünü; ölenlerden birinin Türk vatandaşı olduğunu bildirmişti. TASS, üç yaralının da Türk vatandaşı olduğunu da açıklamıştı.