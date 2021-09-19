Rusya'da Duma seçimlerinin son günü: Gözlemci kurumlar ve siyasi partiler usülsüzlüklerin araştırılmasını istiyor

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Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma için düzenlenen seçimler bugün sona erecek. Üç gün süren seçim sürecinde iktidardaki Birleşik Rusya Partisi’nin çoğunluğu sağlaması beklenirken muhalefet partileri ve gözlemci kurumlardan seçimdeki usülsüzlüklere ilişkin şikayetlerin incelenmesi talebi geliyor.

Rusya’da Duma seçimlerinin ilk gününde hapisteki muhalif lider Aleksandr Navalni ve ekibinin, seçmeni Birleşik Rusya partisinin karşısındaki adaylara yönlendiren “akılı oy” sistemini içeren uygulama Google ve Apple platformlarından kaldırıldı.

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Rusya’nın en büyük ikinci siyasi partisi olan Komünist Parti lideri Gennady Zyuganov da seçimlerin ikinci gününde polis ve ulusal seçim komisyonunun çeşitli bölgelerden gelen usülsüz oy pusulası doldurma ihbarlarına yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Golos seçim gözlem hareketi ve bağımsız medya da, oy verme merkezlerinde yaşanan çeşitli usülsüzlükler aktardı.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, dün yaptığı açıklamada beş bölgede toplam 6200 oy pusulasının ihlaller nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

İktidar partisi Birleşik Rusya’nın Duma’da çoğunluğunu sürdürecek bir sonuç alması beklense de bazı projeksiyonlar, partinin üçte ikilik çoğunluğunu kaybedebileceğini, bunun da anayasayı değiştirmek için yeterli olacağını gösteriyor. Birleşik Rusya’dan sonra en fazla koltuğu Komünist Parti’nin alması bekleniyor.