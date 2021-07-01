Rusya'da Covid-19 kaynaklı ölümler üç gün üst üste rekor kırdı

Rusya'da Covid-19 kaynaklı ölümler son 24 saatte 672 olarak kaydedildi. Ülkede, Covid-19 ölümleri üç gün üst üste salgının başından bu yana en yüksek sayıyı gördü.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Koronavirüs'e karşı aşılama sürecinin yavaş ilerlediği Rusya'da Covid-19 ölümler, üç gündür en yüksek seviyeleri görüyor.

Resmi verilere göre, son 24 saatte 672 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bir önceki gün ise 669 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamalarda Rus vatandaşlarını Covid-19'a karşı aşı olmaya davet etti.