T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'da Çinli başkonsolos 'Koronavirüs' nedeniyle karantina altına alındı

10 Şubat 2020 16:58

Rusya-Yekaterinburg'a yeni atanan Çinli Başkonsolos Cui Shaochun, 'Koronavirüs' nedeniyle kente giriş yapar yapmaz karantina altına alındı.

Rus haber ajansı Interfax’ın aktardığına göre, Yekaterinburg’daki yeni görevine başlamaya hazırlanan Başkonsolos Cui Shaochun, kente iner inmez yetkililerce gözetim altına alındı.

Başkonsolostan, randevularını iptal edip iki hafta boyunca ‘evde durması’ istendi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı can kaybı 908'e yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasına göre ülkede doğrulanmış vaka sayısı da 40 bin 171'e çıktı. Salgınla ilgili rakamları gün sonunda yapılan açıklamalarla duyuran Çinli sağlık yetkilileri, son 24 saatte 97 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 24 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. 

ETİKETLER

koronavirüsçinsalgınrusya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24