Rusya'da Çinli başkonsolos 'Koronavirüs' nedeniyle karantina altına alındı

Başkonsolostan, randevularını iptal edip iki hafta boyunca ‘evde durması’ istendi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı can kaybı 908'e yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasına göre ülkede doğrulanmış vaka sayısı da 40 bin 171'e çıktı. Salgınla ilgili rakamları gün sonunda yapılan açıklamalarla duyuran Çinli sağlık yetkilileri, son 24 saatte 97 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 24 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.