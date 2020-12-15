Rusya'da bir huzurevinde yangın çıktı: 11 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da bir huzurevinde çıkan yangında içeride kalan 11 kişi yaşamını yitirdi. Huzurevinde kalanlardan üç kişi ve bir personel yangında sağ kurtuldu.

Independent'ın aktardığı habere göre, Rusya'da bulunan Ishbuldino isimli bir kasabadaki huzurevinde yangın çıktı. İtfaiyenin uzun süre söndürmeye çalıştığı yangında huzurevinde kalan 11 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer hayatını kaybedenlerin hareket etme konusunda sorunları olan kişiler olduğunu söyledi.