Rusya'da bir huzurevinde yangın çıktı: 11 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da bir huzurevinde çıkan yangında içeride kalan 11 kişi yaşamını yitirdi. Huzurevinde kalanlardan üç kişi ve bir personel yangında sağ kurtuldu.
Independent'ın aktardığı habere göre, Rusya'da bulunan Ishbuldino isimli bir kasabadaki huzurevinde yangın çıktı. İtfaiyenin uzun süre söndürmeye çalıştığı yangında huzurevinde kalan 11 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer hayatını kaybedenlerin hareket etme konusunda sorunları olan kişiler olduğunu söyledi.
Öte yandan yangında huzurevinde kalan üç kişi ve bir personel sağ kurtarıldı.
Yanan huzurevi, yaşlılar için bir sivil toplum kuruluşu tarafından kurulmuştu. Konaklama hizmeti sunmuyor, gün içinde hizmet veriyordu.
Yangının sebebi henüz tespit edilemedi.