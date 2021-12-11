Rusya'da 120 kişi, kar fırtınası nedeniyle geceyi sinema salonunda geçirmek zorunda kaldı

T24 Dış Haberler

Rusya'da 100'den fazla kişi, kar fırtınası nedeniyle geceyi bir sinema salonunda geçirmek zorunda kaldı.

Sinemada mahsur kalanlar krizi fırsata çevirip, gece boyu devam eden bir film maratonu yaptı.

TASS'ın aktardığına göre Norilsk kentinde perşembe günü fırtına ve rüzgar nedeniyle görünürlük düşünce belediye, bütün toplu taşıma hizmetlerini iptal etti.

Evlerine gidemeyen 120 kişi geceyi şehrin kültür merkezinde geçirdi.

Binada kalanlara gece boyunca filmler gösterildi ve sıcak içecek servisi yapıldı.

Cuma sabahı toplu taşım araçları tekrar hizmet vermeye başladı.