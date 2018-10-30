Rusya Çalışma Bakanlığı yabancı işçi kotasının arttırılmasını önerdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 30 Ekim (DHA) Rusya Çalışma Bakanlığı yabancı işçiler için 2019 yılındaki kotayı 144 bin kişi olarak belirlemeyi önerdi.

Rusya’da yabancı işçilere talep düzeyini belirleme komisyonunda; Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, İnşaat Bakanlığı, Doğu Kalkınma Bakanlığı ve Rusya Federal Çalışma ve İstihdam Servisi (Rostrud) temsilcileri bulunuyor.

Çalışma Bakanlığı, Rusya’da yabancı işçilere talebin başlıca sebeplerinin, yabancı sermaye katılımı ile yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi, ithal teknolojik ekipmanın kullanımı, inşaat sektöründe gelişmiş teknolojilerin kullanımı ve Rusya’da gerekli kalifiye kadronun bulunmaması olduğunu belirtirken, hukuki bilgi portalında yayınlanan kararname taslağına göre ise, 144 bin kişilik kotanın önümüzdeki senenin ihtiyacından 4 bin kişi daha fazla olduğu vurgulandı.