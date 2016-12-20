Rusya Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa suikaste uğrayan Andrey Karlov'un ismi verilecek

Ankara'da Rusya Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa dün gece çevik kuvvet polisi tarafından sergi açılışında öldürülen Andrey Karlov'un ismi verilecek.

Suriye konusunun görüşülmesi için Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili knuşmasında "Elbette Andrey Karlov'a yapılan bu terör saldırısının hesabı sorulacak ve kendisinin adını hem Ankara'da hem yüreğimizde yaşatacağız. Büyükelçiliğinizin olduğu sokağın adını da Andrey Karlov olarak değiştireceğiz" ifadesini kullandı.

Karlov polis tarafından böyle öldürülmüştü: