Rusya, Buça'da sivillerin öldürüldüğünü reddediyor; "Yalan haber saldırısı"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Buça kentinde Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırıların Ukrayna'nın "yalan haber saldırısı" olduğunu savundu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da suçlamaları kategorik olarak reddettiklerini açıklayarak "provokasyon" ifadesini kullandı.

TASS Haber Ajansı'nda yer alan açıklamada Lavrov, cesetlerin oraya "yerleştirildiğini" ve bu cesetlere ait "kurmaca" fotoğrafların da Batılı ülkeler ve Ukrayna tarafından sosyal medya üzerinden yayıldığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Ukrayna'nın Buça kentinde sivillerin öldürülmesiyle ilgili suçlamaları kategorik olarak reddettiklerini ve konuyla ilgili Ukrayna'nın iddialarına şüpheyle yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Ukraynalı yetkililer, Kiev yakınlarındaki Buça'da bazılarının ellerinin arkadan bağlandığı ve yakın mesafeden vurulmuş olduğu görülen yüzlerce ceset bulunmasının ardından Rusya'nın savaş suçu işleyip işlemediğini araştırmaya başlamıştı.

Reuters muhabirleri, Kiev'den 37 km uzaklıkta olan Buça kentinde yol kenarında, elleri arkadan bağlanmış ve kafasında kurşun yarası olan bir ceset gördüklerini belirtmişti.

Buça belediye başkanı yardımcısı Taras Shapravskyi, Rus güçlerinin geçen hafta kentten çekilmesinin ardından bulunan yaklaşık 300 cesetten 50'sinin Rus askerleri tarafından infaz edilmiş olduğunu söylemiş ancak Reuters bu iddianın doğru olup olmadığını başka kaynaklardan teyit edemememişti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Ukraynalı yetkililer tarafından yayınlanan ve Rus birliklerinin Buça'da işlediği iddia edilen "suçları" gösteren tüm fotoğraf ve videoların "provokasyon" olduğu ve Bucha kentinde kimsenin Rus birlikleri tarafından şiddete maruz bırakılmadığı ifade edildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise dün Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Chernihiv, Kharkiv ve Kiev kentlerinde "birçok kez savaş yasalarını ihlâl ettiğini" belgelediğini açıkladı.

Ukrayna'yı bir aydan uzun bir süre önce işgal eden Rusya, savaşın diğer cephelerine odaklanmak için geçen hafta askeri güçlerini başkent Kiev ve yakınındaki kentlerden geri çekeceğini açıklamıştı.