Rusya bu kez 'gerçekten' çekiliyor!

>> Avrupa 'çekilme şartı' koydu



>> Rusya çekilmeye başladı



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'le Moskova yakınlarındaki Barviha'da 6 saati aşkın görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin Güney Osetya ve Abhazya hariç Gürcü topraklarından bir ay içinde tamamen çekileceklerini belirtti.Rus tarafına kesin tarihler vermeyi kabul ettiği için teşekkür eden Sarkozy, "Devlet Başkanı Medvedev ile birlikte en fazla bir hafta içinde Poti ile Sinaki arasındaki kontrol noktalarının kaldırılmasına karar verdik. Bir ay içinde de Rus askerlerinin tamamı, Osetya ve Abhazya hariç tüm Gürcü topraklarından çekilecek" diye konuştu.Fransız Cumhurbaşkanı, en geç 1 Ekim'den itibaren Gürcistan'a 200 adet AB gözlemcisinin yerleştirileceğini de kaydederek, "1 Ekimi izleyen haftalarda daha fazla gözlemci yerleştirip yerleştiremeyeceğimizi göreceğiz" dedi. Nicolas Sarkozy, Moskova ile üzerinde anlaşılan önlemlerin yerine getirilmesi durumunda, Rusya ile AB arasındaki stratejik ortaklık müzakerelerinin de ekimde başlayabileceğini söyledi.Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, Güney Osetya ve Abhazya dışında Gürcistan'daki Rus askerlerinin gelecek ay bölgeye Avrupalı gözlemcilerin gitmesinden sonra geri çekileceğini söyledi.Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve AB dış politika şefi Javier Solana ile Moskova'da 6 saatten fazla süren görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Gürcistan'daki çatışmalarla ilgili uluslararası görüşmelerin 15 Ekimde Cenevre'de başlayacağını belirten Medvedev, Rusya'nın geçen Sarkozy ile üzerinde anlaşmaya vardıkları ateşkes anlaşmasına tamamıyla uyduğunu kaydetti.Medvedev, Gürcistan'ın Karadeniz sahillerindeki Poti ve civarındaki bölgelerde bulunan Rus askerlerinin 7 gün içinde çekileceğini söyledi, ancak bunu da Gürcülerin Abhazya'ya karşı güç kullanmayacağı taahhüdünde bulunması şartına bağladı.Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin, ABD'den Güney Osetya'ya karşı "ahmakça harekat" için "doğrudan talimat ve sessiz" onay aldığını öne süren Medvedev, "İnsanlar öldü ve şimdi tüm Gürcistan'ın bunu ödemesi gerekiyor" diye konuştu.Rusya'nın Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanıma kararından dönmeyeceğini ifade eden Medvedev, "Bu AB'li partnerlerimiz de dahil olmak üzere tüm partnerlerimizin hesaba katması gereken bir gerçeklik" dedi.Medvedev, Rusya'nın AB ile yapıcı ilişkileri sürdürme taraftarı olduğunu belirterek, "Bu konuda top şimdi Avrupalı meslektaşlarımızın sahasında. İlişkilerimizde hiçbir şekilde bozulma istemiyoruz" ifadesini kullandı.Sarkozy ve beraberindeki heyetin, Moskova'dan sonra Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geçmesi bekleniyor.Bu arada, Rusya'nın Güney Osetya ve Abhazya topraklarında 7 bin 600 asker bulundurmayı planladığı bildirildi.Rusya Savunma Bakanı Anatoliy Serdyukov, Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'e bölgeyle ilgili verdiği brifing sırasında, "Bu cumhuriyetlerin her birinde 3 bin 800 asker bulundurma, bunların yapısı ve yerleşeceği yer konusunda anlaşmayı neredeyse tamamladık" dedi.Medvedev de bunun üzerine Serdyukov'a, Güney Osetya ve Abhazya liderlerinin ülkelerinde Rus üssü kurulması yönündeki taleplerinin nasıl hayata geçirileceğinin kararlaştırılması yönünde talimat verdi.