Rusya, BM'de uzaydaki çatışmaların önlenmesine yönelik kararlar hazırladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Ekim (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Andrey Belousov, Rusya’nın BM Genel Kurul toplantısı sırasında uzayda çarpışmaların engellenmesine yönelik üç karar sunacağını bildirdi.

BM Ulusal Güvenlik Komitesi toplantısında, Rusya’nın bu sene komitenin değerlendirmesine sunmak üzere üç taslak hazırladığını belirten Belousov, “Her şeyden önce bu uzayda silah yarışının önlenmesine yönelik hükümet uzmanları grubunu kapsayacak. Genel kurulun gündemindeki bu maddenin güçlenmesi amacıyla projenin hükümet tarafından onaylanmasını teklif ediyoruz. Diğer bir belge uzayda ilk silahın yerleştirilmemesine yönelik taslaktır. Son olarak gelenek haline gelen ‘Uzay faaliyetlerinde güvenin sağlanması için önlemler’ taslağını sunuyoruz. Bu genel kurul toplantısında üç kararın da onaylanmasını umuyoruz” dedi.

Ayrıca Belousov, ABD’nin uzay faaliyetlerinin iç düzenlenmesinin sertleştirilmesine yönelik eğilimine dikkat çekerek, “Amerika Silahlı Kuvvetleri’nin uzay operasyonlarını düzenleyen belgeler ile uzun zamandır öznel değerlendirmeler temelinde uzayda önlem alma ihtimalini kapsıyor ve işte asıl tehlike budur” dedi.

Belousov, durumun böyle devam etmesi halinde, uzay ile ilgili tüm görüşmelerde çalışmaların hiçbir şeyle sonuçlanmayacağını ve sıfırlanacağının altını çizdi.