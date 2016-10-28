Rusya BM İnsan Hakları Konseyi’ne seçilemedi

BM Genel Kurulunda İnsan Hakları Konseyine 14 yeni üye belirlenmesi için yapılan oylamada, Rusya konseye tekrar giremedi. Genel Kurul‘daki oylamada Rusya sadece 112 oy toplayabildi ve 144 oy alan Macaristan ile 114 oy alan Hırvatistan’a karşı başarı sağlayamadı. 14 yeni üyeden 2'sinin Doğu Avrupa ülkelerinden seçilmesi öngörülmüştü.

Hafta başında 80’den fazla insan hakları ve yardım kuruluşu temsilcisi Rusya’nın Suriye‘de oynadığı rolü gerekçe göstererek bu ülkenin bundan böyle BM İnsan Hakları Konseyi’ne üye seçilmemesi yönünde çağrı yapmıştı.

Rusya'nın Suriye'de oynadığı rolün sorgulanması istendi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), UluslararasıYardım Örgütü Care, Uluslararası Mülteci Örgütü (International Refugee) ve çok sayıda başka kuruluş ve kişi BM üyelerine yaptıkları imzalı çağrıda, Rusya’nın Suriye savaşında oynadığı rolün, bu ülkenin insan haklarının korunmasına odaklı bir kuruluşta temsil edilmesi ile ne ölçüde bağdaştırılabileceğini kendilerine sormalarını talep etmişlerdi.

Çağrıyı imzalayan kişi ve kuruluşlar Kremlin’in Suriye‘de rutin bir biçimde sivillere saldırdığı suçlamasını da yöneltiyor.

BM İnsan Hakları Konseyi 2006’da oluşturuldu. Konsey geçen cuma günü saldırılara maruz kalan Halep kentindeki duruma ilişkin toplanmış ve kuşatma altındaki bu kentteki insan hakları ihlallerinin incelenmesini talep etmişti.

Suriye'de Esad rejimini destekleyen Rusya hava operasyonlarında sivillere zarar verdiği gerekçesiyle uluslararası toplumun eleştirilerine maruz kalıyor. Rusya, hava saldırılarını „teröristlere karşı" düzenlediğini söylüyor.

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