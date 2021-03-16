Rusya, Birleşik Krallık'a uçuş yasağını 16 Nisan’a kadar uzattı

Rusya, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Birleşik Krallık'a yönelik aldığı havayolu sefer yasağını 16 Nisan’a kadar uzattığını açıkladı.

Rusya Koronavirüs'le Mücadele Merkezi, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Birleşik Krallık'a yönelik aldığı havayolu sefer yasağını uzattı. Merkezden yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek üzere Birleşik Krallık ile hava trafiğinin askıya alınma süresini uzatmaya karar verdi. Nüfusun sağlığını güvence altına almak için kısıtlamalar 16 Nisan 2021 23.59'a kadar uzatıldı”