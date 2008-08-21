Rusya bildiğini okuyor

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Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı: "Rus birliklerin çekilmesi 10 günde tamamlanacak"

21 Ağustos 2008 03:00

Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı Vladimir Boldirev, Güney Osetya'daki Rus barış güçlerine destek vermek için Gürcistan'a gönderilen takviye birliklerin tamamen çekilmesinin 10 günde tamamlanacağını söyledi.

İnterfaks ajansının haberine göre Boldirev, "barış gücü askerlerinin kurduğu kontrol noktalarının 22 Ağustostan itibaren faaliyete geçeceğini ve bu bölgede görevi olmayan birliklerin çekilmeye başlayacağını" belirtti.

Boldirev, bu birliklerin yerlerinden ayrılmak için yaklaşık 10 güne ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Rusya Kara Kuvvetleri Komutanının bu açıklaması Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in verdiği sözle ters düşüyor. Medvedev, Rus birliklerinin 21 ya da 22 Ağustosta Gürcistan'dan çıkacağı sözünü vermişti.

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