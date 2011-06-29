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Dünya

Rusya Belarus'un elektriğini kesti

Rusya, borcunu ödeyemeyen Belarus'un elektriğini dün geceden itibaren kesti.

29 Haziran 2011 03:00

T24 - Rusya, borcunu ödeyemeyen Belarus'un elektriğini dün geceden itibaren kesti.

Rusya, komşusu Belarus’a verdiği elektriği tamamen kesti.

Kesinti dün geceden itibaren başladı. Rus makamları kararın siyasi hesaplarla değil, piyasa koşullarının bir gereği olarak alındığını öne sürdü.

Rusya, 10 Haziran’da elektrik miktarını, 50 milyon dolarlık borcun ödenmediği gerekçesiyle yüzde 50 oranında azaltmış ve 10 gün içinde borcun ödenmemesi halinde elektrik vermeyi tamamen durduracağını açıklamıştı.

Euronews'in haberine göre, Rusya Başbakan Yardımcısı “Kararın siyasi bir yönü yok, konu tamamen şirket politikaları düzleminde alındı. Elektrik, bedeli olan bir hizmet” dedi.

Belarus bir süredir döviz rezervi sıkıntısı çekiyor ve borçlarını ödemede güçlük yaşıyor.

Ülke yüzde 32.6’ya yükselen enflasyonu düşürmek için savaşıyor. Rusya’ya bağlı bir fondan 1.2 milyar dolar kredi alan Belarus, Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) da destek bekliyor.



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