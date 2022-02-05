Rusya, Belarus’a Su-25SM uçaklarını gönderdi

10-20 Şubat’taki ikinci aşamada ise ‘Birlik Kararlılığı-2022’ isimli ortak tatbikat yapılması planlanıyor. Tatbikat sırasında dışarıdan gerçekleştirilen bir saldırıyı önleme ve püskürtmeye yönelik faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadele ve Birlik Devleti’nin çıkarlarının korunmasına ilişkin çalışmaların da yapılması gündemde.