Rusya Batı'ya tepkili: Dünya ilkokul değil

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerginlikle ilgili, hem ABD'den hem de Rusya'dan yeni açıklamalar geldi. ABD'den 'müdahalen gerginliği artırır' uyarısı alan Rusya, çifte standartla suçladığı Batı'ya "Dünya cezalar verilen bir ilkokul değildir" mesajı verdi.

Beyaz Saray, ‘Rusya’nın, ister açık ister gizli olarak Ukrayna’nın doğusuna girmesi halinde bunun gerginliği çok ciddi biçimde artıracağı’ uyarısında bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, “Ukrayna’da hafta sonunda meydana gelen gerilimi artırıcı adımlardan endişe duyuyoruz ve bunları Rusya’nın Ukrayna üzerinde artan baskısının bir sonucu olarak görüyoruz. Rus yanlısı gösterici gruplarının, doğudaki Harkiv, Donetsk ve Luhansk kentlerinde hükümet binalarını ele geçirdiğini gördük ve bu göstericilerin bazılarının yerel halktan değil, parayla tutulduğuna dair güçlü deliller var” diye konuştu. Carney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve hükümetine, ‘Ukrayna’yı istikrarsızlaştırmaya yönelik tüm gayretlere son verme, sınır bölgesinden askerlerini çekme ve doğrudan Ukrayna hükümetiyle müzakerelere başlama’ çağrısı yaptıklarını ekledi. Sözcü, ‘gerginliğin artması halinde ABD ’nin Rus ekonomisinin sektörleri üzerinde ilave yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu’ tehdidinden de geri durmadı.

ABD, Rusya, Ukrayna ve AB görüşecek

Öte yandan Ukrayna’nın doğusundaki gerginliği yatıştırma çabası kapsamında Ukrayna, Rusya, ABD ve AB arasında 10 gün içinde bir görüşme yapılacağı açıklandı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki telefon görüşmesinde, 10 gün içinde Ukrayna, Rusya, ABD ve AB arasında doğrudan görüşmelerin yapılması üzerinde konuşulduğunu kaydetti. Psaki, “Kerry görüşmede Lavrov’a, ABD’nin Ukrayna’nın doğusundaki kentlerde yaşanan gelişmeleri büyük endişeyle izlediğini ve bunların spontane gelişen olaylar gibi görünmediğini aktardı” dedi.

Lavrov: Batı gerilimi yükseliyor

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan Batı’ya eleştiri geldi. İngiliz Guardian gazetesinin internet sitesinde makalesi yayınlanan Lavrov, ‘Ukrayna’yı istikrarsızlaştırma suçlamasını reddederken, ‘Batı’nın gereksiz yere gerginliği tırmandırdığını ve işbirliği yapılmazsa Ukrayna’da daha fazla kaos ortamının oluşacağını’ savundu. Ukrayna’daki ‘derin ve her tarafa yayılmış krizin’ Rusya için büyük endişe nedeni olduğunu, ‘sadece 20 yıl önce bağımsız olan ve egemen bir devlet oluşturmak için hala karmaşık durumlarla karşı karşıya olan bir ülkenin pozisyonunu anladıklarını’ ifade eden Lavrov şunları yazdı: “Kiev, ABD ve AB ülkelerinden bakanlar ve diğer yetkililerin doğrudan katıldığı şiddet içerikli sokak protestolarıyla demokratik olmayan şekilde gasp ediliyor. AB ve ABD, Ukrayna’yı Batı ile Doğu arasında zor bir tercih yapmaya mecbur bırakmaktadır. Rusya ise Ukrayna’da istikrarın bir an önce sağlanması için elinden geleni yapmaktadır. Dünya bugün öğretmenlerin canı istedikleri zaman cezalar verdiği bir ilkokul değildir.”