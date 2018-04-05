T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: Batı, ABD öncülüğünde dünyanın güvenlik mekanizmasını bozuyor

"Bizim çabalarımıza rağmen dünyadaki durum daha da zorlaşmaya devam ediyor"

05 Nisan 2018 14:39

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın ABD öncülüğünde attığı tek taraflı adımların dünyanın güvenlik dengesini bozduğunu söyledi. Lavrov, "Batı'nın ABD öncülüğünde tek taraflı, kesintisiz attığı tehdit içeren ve yıkıcı adımlar, dünyanın güvenlik mekanizmasını bozuyor" dedi.

Lavrov, 7. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada Batı’ya yönelik eleştirilerde bulundu.

Batının Rusya’nın şeytanlaştırılması için çirkin siyasi provokasyonları sürdürdüğünü belirten Lavrov, “Skripal olayı, Rus diplomatları sınır dışı etmek için sadece ABD ve İngiltere’nin değil, onlara mecbur kalan diğer ülkelerin de uydurulup sahnelenen bahanesi oldu.” dedi.

Bu şekilde uluslararası hukuk ile alay edilmesini diplomaside uzun süredir görmediklerini kaydeden Lavrov, bu adımlara karşı makul tepki vermeye devam edeceklerini ve hakikati göstermek istediklerini dile getirdi.

Lavrov, “Bizim çabalarımıza rağmen dünyadaki durum daha da zorlaşmaya devam ediyor. Temel gerekçe ise şu: Batı'nın ABD öncülüğünde tek taraflı, kesintisiz attığı tehdit içeren ve yıkıcı adımlar, dünyanın güvenlik mekanizmasını bozuyor.” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

LavrovRusyaABDBatı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24