Rusya Başbakanı: Türkiye'yle normalleşme kademeli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önceki gün yaptıkları telefon görüşmesinin ardından ilişkilerin normalleşmesi kararını hayata geçirecek Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, normalleşmenin bir günlük iş olmadığını, yaptırımların kademeli olarak belirli zaman dilimi içerisinde kaldırılacağını açıkladı.

Rusya hükümet kabinesi toplantısında bakanlara “Türkiye ile ilişkileri normalleştirme çalışmasını başlatın” emrini veren Başbakan Medvedev, “Tabii yapılacak bu çalışma bir gün içinde 24 Kasım 2015 öncesine dönüleceği anlamına gelmiyor. Normalleşme süreci kademeli ve belirli zaman aralıklarında yapılacak. Bunun nedeni Türkiye ile ilişkilerimizin 7 ay önce bozulmasından sonra Rusya pazarından çıkan Türkiye’nin yerine yerli ve yabancı başka partnerlerin alması. Şimdi bir anda eskiye dönecek olursak onlara zarar vermiş oluruz. Dolayısıyla Türkiye’ye yönelik yaptırımlar ilk başta yerli Rus üreticilerin çıkarı gözetilerek kaldırılacak. Sürecin ne kadar zaman alacağını da ilgili bakanlıklar belirleyecek” dedi.

Turizm için ‘güvenlik şartı’

Medvedev, “Vatandaşlarımıza ‘Türkiye’yi tekrar serbestçe ziyaret edebilirsiniz’ demeden önce karşı taraftan birtakım beklentilerimiz de var. Bunların başında güvenlik konusu geliyor. Seyahat yasağı kaldırılmadan önce yapılacak ikili müzakerelerde vatandaşlarımızın emniyeti ve can güvenliği teminatı almamız gerekiyor. Türkiye tarafından güvence verildiği an yasağı kaldıracağız” diye konuştu. Rusya’nın turizm konusunda kısa sürede olumlu karar alacağı imasında bulunan Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov, “Türkiye son dönemde terör eylemlerine sahne olmasına rağmen Rus vatandaşlarının ziyaret ettikleri Antalya ve Akdenizbölgesi daha güvenli. Kısa sürede yasağın kaldırılması kararı çıkması beklenebilir” dedi.