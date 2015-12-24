Rusya Başbakanı 'Türk işçi çalıştırabilecek şirketler' listesini onayladı

Türkiye'nin Rusya'ya ait savaş uçağını düşürmesinin ardından başlayan krizde Rusya'nın yılbaşından itibaren uygulamaya koyacağı yaptırımlar netlik kazanmaya başladı. Rusya Çalışma Bakanı yardımcısı Aleksey Vovçenko'nun 11 Aralık'ta Rus hükümetine sunduğu Türk işçi çalıştırabilecek şirketlerinin listesi Başbakan Dmitri Medvedev tarafından onaylandı.

Hükümet toplantısında konuşan Medvedev, "Bu kararı alırken bakanlıklarımız ve bölge yönetimlerimizden gelen talepleri ve teklifleri göz önünde bulundurduk. Bunların dışındakiler Türk işçi çalıştırma hakkına sahip olmayacak" dedi. Listedeki Türk işçi çalıştırabilecek şirketlerin isimleri açıklanmadı.

Rusya Çalışma Bakanı Maksim Topilin daha önce yaptığı açıklamada, 2016 yılından itibaren yeni Türk işçi çalıştırmak isteyen işverenlerin, ilgili taleplerini bulundukları bölgesel yönetimlere sunması yönünde çağrıda bulunmuş, daha sonra talepleri toplayan Rusya Çalışma Bakanı yardımcısı Aleksey Vovçenko 11 Aralık'ta listeyi hükümete takdim etmişti.

Hükümet kararnamesine göre, 1 Ocak 2016 tarihinden sonra uygulamaya konulacak olan Türk işçi çalıştırma yasağı 2 istisnai maddeyi içinde barındırıyor.

Birinci madde: Bölge yönetimlerinin önerisi temelinde Rusya Çalışma Bakanlığı'nın hazırlayacağı ve Rusya Hükümeti tarafından onaylanan işveren listesi.

İkinci madde: Hükümetin onayladığı listede yer almayan, fakat 31 Aralık 2015 tarihindeki duruma göre Rusya'da resmi olarak çalışan Türk vatandaşlarıyla iş sözleşmesi imzalama, yenileme ve uzatma yetkisine sahip işveren hakları.